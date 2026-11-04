In anteprima il vide di "Voglio di più" di Franco Molinari

Milano, 4 nov. (askanews) - In anteprima il videoclip del nuovo singolo "Voglio di più" di Franco Molinari che inaugura il suo percorso solista dopo molti anni come voce della band alternative rock Arevortik e intreccia suggestioni disco-funk, atmosfere vintage e cantautorato italiano contemporaneo.

Il video è stato girato tra gli splendidi vicoli della Taranto Vecchia ed è diretto da Pieradolfo Ciulli, Pierluigi Dipierro ed Elisa Giove.

Scritto da Molinari insieme a Elio Di Menza e Simone Prudenzano, che ne curano anche la produzione presso il Chidro Studio, il brano anticipa il suo primo EP solista, di prossima pubblicazione. Il groove trascinante guarda alle sonorità della disco music tra gli anni '70 e '80, recuperandone l'energia, la leggerezza e un certo gusto per l'ironia. Ritmiche ballabili e melodie immediate accompagnano un racconto sentimentale che, dietro un'apparente spensieratezza, nasconde una riflessione sulle aspettative reciproche, sulle insicurezze e sulla necessità di imparare ad amarsi.

Franco Molinari racconta: "Voglio di più" è un brano che invita a non accontentarsi, a non accettare tutto quello che ci viene proposto solo per il timore di non trovare qualcosa di meglio in futuro. Concediamoci gli spazi che ci meritiamo e soprattutto amiamoci e prendiamoci cura di noi stessi!

Il singolo segna una svolta nel percorso artistico di Franco Molinari, che dopo una lunga esperienza nel rock alternativo esplora una dimensione più personale, in cui la tradizione della canzone italiana incontra sonorità elettroniche e suggestioni rétro.