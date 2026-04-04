Milano, 4 apr. (askanews) - In anteprima il nuovo video "Las Vegas" singolo di Vamilla Pandozzi. E' un brano che unisce un sound magnetico e pulsante, capace di trascinarti in pista fin dal primo ascolto. Dopo un intro dalle atmosfere più scure, la canzone esplode in un ritornello potente e luminoso, destinato a restare in testa e accendere l'energia del pubblico. In continuità stilistica con Nero Tribale e Madame, Camilla firma un pezzo dal respiro internazionale: un viaggio sonoro che da Parigi (Madame) ci catapulta tra le luci e il ritmo febbrile di Las Vegas, confermando la sua identità pop contemporanea e radiofonica.

Il singolo è prodotto da Cosmo Masiello e pubblicato da Isola degli Artisti/Next Stop Publishing e distribuito da Ada Warner.

Il videoclip girato al MagicLand di Valmontone, trasforma questo luogo in un sogno visivo dove realtà e immaginazione si fondono. Tra luci, colori e atmosfere cinematografiche, ogni scena segue il battito pulsante del brano, amplificandone energia e desiderio.

Camilla attraversa gli spazi come in una notte senza tempo, dove ogni sguardo è una promessa e ogni passo un'emozione. È un viaggio sensoriale in cui musica e immagini si inseguono, fino a diventare una cosa sola. Regia di Valerio Errani.

Camilla è una cantautrice che attraversa generi e sonorità con una naturalezza istintiva. La sua musica ha un respiro internazionale e ogni brano è un tassello di un viaggio personale, dove autenticità e ricerca sonora si intrecciano. Camilla è parte della nuova leva: quella che rifiuta etichette, che rompe gli schemi e vive la musica con fluidità. Il suo marchio di fabbrica è un sound riconoscibile che va dalle ballad, all'oscurità, alla luce ma sempre con un' impronta inconfondibile.