In Alto Adige i droni cargo raggiungono i rifugi più sperduti

Milano, 13 ott. (askanews) - Ventuno voli, quattro rifugi alpini raggiunti, oltre una tonnellata di carico trasportato. Sono i numeri del progetto pilota realizzato da FlyingBasket, tech company altoatesina specializzata nella progettazione e sviluppo di droni cargo per la logistica.

Per la prima volta in Alto Adige droni cargo hanno rifornito in condizioni reali rifugi remoti e non collegati alla rete stradale raggiungendo quote di oltre 3.000 metri e trasportato fino a 120 kg all'ora. I droni hanno portato in quota sia alimenti delicati - come uova, latte, pane e succo di mela - sia materiali ingombranti e pesanti, dagli estintori ai fusti di birra, dai bricchetti di legno all'olio. Nei voli di ritorno sono state riportate a valle casse e botti di birra.

Tradizionalmente, i rifornimenti dei rifugi avvengono tramite elicotteri, con costi elevati e impatti ambientali significativi. I droni cargo si candidano come un'alternativa più sostenibile, senza impatto sull'ambiente.