In Africa sono rimasti poco più di 135mila elefanti di foresta

Milano, 9 dic. (askanews) - L'Africa centrale, caratterizzata da vaste foreste tropicali intatte e bassa densità di popolazione umana, rimane il baluardo degli elefanti di foresta, più piccoli dei "cugini" di savana, ospitando quasi il 95% della popolazione globale di questa specie. Nonostante i progressi, alcune aree registrano cali significativi, e il bracconaggio per l'avorio resta una minaccia.
Non solo. Un nuovo rapporto dell'Iucn (International Union for Conservation of Nature), sostenuto anche dal Wwf, rivela una stima aggiornata, in Africa, di 135.690 elefanti dI foresta, grazie a tecniche avanzate basate sul Dna. Rispetto al 2016, il numero è stato rivisto al rialzo del 16%, ma non si tratta di crescita: è il risultato di indagini più accurate.
Il 94% delle stime ora si basa su dati scientificamente accertati, contro il 53% di nove anni fa. Tuttavia, la specie rimane in pericolo critico nella Lista Rossa IUCN, minacciata da bracconaggio, perdita di habitat e frammentazione delle foreste, dovuta alle infrastrutture e all'espansione agricola.