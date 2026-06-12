Imprese, Vittadini: coesione è alternativa al neoliberismo

Mantova, 12 giu. (askanews) - "Il tema è 'Coesione e Competizione': finalmente si esce dall'idea che queste imprese sono semplicemente solidali, ma sono le imprese del futuro, erché il problema dell'Italia è la produttività qui superiamo anche la produttività. Ma come? Mettendo al centro la persona all'interno dell'impresa e creando reti di imprese che non siano darwisticamente distruttive: questa è la novità anti-neoliberista. Devo dire che c'è una grande conferma nell'Enciclica papale che quando parla di impresa usa praticamente gli stessi termini che vengono usati nel rapporto Symbola. Quindi speriamo che cominci il futuro". Lo ha detto Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, intervistato da askanews a Mantova alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.