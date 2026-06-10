Imprese, Meloni: "Non disturbare chi vuole creare ricchezza e lavoro"

Roma, 10 giu. (askanews) - "In una vacanza ci si ricorda spesso il sapore delle piccole cose, il gusto di un buon piatto, la cortesia di un cameriere, la simpatia di un commerciante, l'unicità di un prodotto. Ecco perché il vostro lavoro è molto prezioso per noi, per l'economia di questa nazione, per rafforzare l'immagine e la reputazione dell'Italia nel mondo. Questi risultati sono chiaramente merito vostro. Non sono merito del governo, quello che il governo ha cercato di fare in questi anni è quello che gli compete e cioé cercare di accompagnarvi, sostenervi, certamente evitare di disturbare e creare problemi a chi vuol creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confcommercio.

"Perché la ricchezza - ha proseguito Meloni - non la fanno i governi, la ricchezza non la fanno le leggi, non la fanno i decreti, la ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori e quello che devono fare le leggi, i decreti e la politica è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità".