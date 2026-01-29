ULTIME NOTIZIE 29 GENNAIO 2026

Imprese, Gay: accordo con Cdp strategico, sostenere investimenti

Torino, 29 gen. (askanews) - "Questo accordo ha una rilevanza direi più strategica che tattica per il territorio torinese in quanto si sta guardando di come sostenere la crescita delle aziende, come sostenere i loro investimenti e il loro sviluppo industriale. Credo che sia centrale soprattutto per un territorio come il nostro che è fatto di industria, di tecnologia industriale e di grandissime vocazioni all'export". Lo ha detto il presidente dell'Unione Industriali Torino, Marco Gay, in occasione del roadshow di Cdp e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese' che ha fatto tappa a Torino per mostrare alle aziende del territorio gli strumenti definiti dall'accordo firmato a Roma lo scorso settembre tra Confindustria e Cdp per la crescita delle imprese.

