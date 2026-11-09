Imprese familiari, il ricambio generazionale spinge l'innovazione

Torino, 9 nov. (askanews) - Il passaggio generazionale può rappresentare molto più di un semplice cambio al vertice: per le imprese familiari italiane è anche un'opportunità per puntare sull'innovazione, ripensare i modelli organizzativi e investire in nuove tecnologie. A evidenziarlo è l'ultima ricerca dell'Osservatorio Family Business Innovation, promosso da Luiss Business School e Intesa Sanpaolo.

'Quello che abbiamo evidenziato all'interno della nostra ricerca condotta insieme ad Intesa San Paolo è proprio che il passaggio generazionale è un momento in cui le criticità principali riguardano le relazioni tra familiari e le competenze, piuttosto che il trasferimento della proprietà - spiega ad askanews Enzo Peruffo, Prorettore della Luiss e Condirettore dell'Osservatorio Family Business Innovation -. E questo diventa essenziale per capire come supportare le aziende in questa fase che è importante per il loro percorso di sviluppo'.

'Sicuramente il passaggio generazionale è un elemento cruciale all'interno del tessuti produttivo italiano: basti pensare che circa l'11% delle imprese italiane ha ancora un board interamente composto da persone con più di 65 anni. Ci sono degli ostacoli, è inutile negarlo. Però è anche un momento che può essere una grande opportunità di cambiamento - aggiunge Stefania Trenti, Head of Industry & Local Economies Research di Intesa Sanpaolo -. Dalle nostre analisi emerge con chiarezza questa associazione tra avere un board composto da persone più giovani under 40 e una maggiore capacità di affrontare la tecnologia, l'innovazione tecnologica e in particolare quella digitale: le imprese gestite anche da giovani ottengono dei risultati migliori sia in termini di crescita del fatturato che di redditività'.

Dai risultati emerge un legame significativo tra successione e innovazione: investe in intelligenza artificiale il 58,5% delle imprese che considerano il ricambio generazionale una leva strategica di sviluppo, contro il 36,5% di quelle che lo affrontano come un semplice avvicendamento.

'Nel settore manufatturiero l'adozione, per esempio, di tecnologie 4.0 nelle imprese gestite anche da giovani comporta una vera propria rivoluzione - sottolinea ancora Stefania Trenti -: le imprese più giovani sono anche più in grado rispetto alle altre di gestire bene l'innovazione, di prendere questa opportunità per trasformare anche sul piano organizzativo e di relazione con i propri fornitori o con i propri clienti'.

Resta però ancora un ampio margine di crescita: quasi un'impresa familiare su due (il 46,1%) non utilizza strumenti di intelligenza artificiale e solo il 34,2% ha avviato investimenti strutturati in nuove tecnologie.

'L'ostacolo principale, almeno sulla base della nostra evidenza non sono stati i costi, ma piuttosto l'utilità: perché sembra in qualche modo come se l' intelligenza artificiale non facesse ancora parte dell'agenda strategica di queste imprese - puntualizza Peruffo -. Quindi sarà fondamentale capire un utilizzo che in qualche modo possono avere un impatto per loro non soltanto nel breve termine nell'utilizzo personale ma anche nel lungo termine'.

Un cambiamento che richiede anche una governance più strutturata e l'apertura a competenze esterne.

'Sono molto importanti. La nostra ricerca però ci sottolinea come spesso si ricorre poco ad advisor esterni nel passaggio generazionale che è sviluppato principalmente all'interno e questo è sicuramente un elemento di attenzione - evidenzia ancora il Prorettore della Luiss - Sarebbe auspicabile, proprio per dare un maggior peso, maggiore rilevanza, un processo che in qualche modo possa essere vissuto sempre più in maniera strategica e non un qualcosa di reattivo, perché accadimenti costringono il passaggio generazionale'.

Dalla partnership tra Luiss Business School e Intesa Sanpaolo è inoltre nato l'Executive Programme Global Family Business Management, il percorso formativo di eccellenza diretto da Fabio Corsico, dedicato alle nuove generazioni di imprenditori familiari.