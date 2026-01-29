ULTIME NOTIZIE 29 GENNAIO 2026

Imprese, Amalberto: competenze Cdp aiutano a validare nostri progetti

Torino, 29 gen. (askanews) - "L'accordo è un accordo secondo me importante perché è un accordo strutturato, non è semplicemente un mordi e fuggi. E poi credo che ci siano anche delle competenze all'interno di Cdp che ci possano permettere di validare anche i nostri progetti. A volte magari l'imprenditore potrebbe avere qualche dubbio quando hai Cdp o un ente di quelle dimensioni che finanzia ci dà ancora più coraggio". Lo ha detto il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, in occasione del roadshow di Cdp e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese' che ha fatto tappa a Torino per mostrare alle aziende del territorio gli strumenti definiti dall'accordo firmato a Roma lo scorso settembre tra Confindustria e Cdp per la crescita delle imprese.

