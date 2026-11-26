Firenze, 26 nov. (askanews) - Progettare, costruire e gestire gli impianti per la transizione energetica e digitale: una sfida industriale decisiva per la competitività italiana ed europea al centro del 51° Convegno nazionale Animp (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale), intitolato "Re-energy Europe", che ha riunito a Firenze industria, ricerca e politica sulle prospettive della filiera nei mercati internazionali.

Una trasformazione in cui l'impiantistica italiana può essere protagonista - come ha sottolineato in un messaggio il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, richiamando una transizione che sia politica di sviluppo economico e industriale oltre che ambientale - e che va letta dentro i nuovi equilibri internazionali.

"Gli ostacoli che il mondo delle imprese sta attraversando oggi possono essere anche opportunità: la frammentazione geopolitica può diventarlo per alcuni settori e per alcune imprese. Abbiamo imparato che la globalizzazione non ha annullato la geografia, ma ne ha evidenziato le opportunità, e il Mediterraneo va in questa direzione. Quindi si aprono ampi spazi in settori specifici, ma soprattutto c'è bisogno di infrastrutture, sia istituzionali sia fisiche, per aiutare il settore imprenditoriale" ha dichiarato Salvatore Capasso, direttore Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Cnr.

Il confronto ha poi approfondito il rapporto tra energia e competitività - con l'intervento di Carlotta Varriale (European Economics) sul working paper Ocse "Building competitive energy markets" - e il legame tra intelligenza artificiale e infrastrutture energetiche illustrato dal presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, Andrea Orlandini. Temi ripresi nella tavola rotonda con i vertici del settore dedicata a energia, geopolitica e AI.

"Io credo che in Italia le competenze, le conoscenze e, se vogliamo, anche proprio la capacità realizzativa ci sia per affrontare la transizione energetica nella sua completezza, quindi le fonti fossili, le fonti rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio della CO2. Quello che serve in questo momento è difendere la filiera italiana da parte del governo e credo anche a livello europeo debba essere coordinata questa attività. In questo momento il pericolo per l'industria italiana in generale viene naturalmente dall'Estremo Oriente" ha aggiunto Oscar Guerra, Ceo Rosetti Marino e Associato ANIMP.

Nel pomeriggio spazio infine al confronto tra i rappresentanti delle forze politiche sulle priorità e gli impegni per la filiera anche in vista della prossima legislatura.