Impact Award, premiata l'Italia che innova per territori e comunità

Milano, 8 giu. (askanews) - Trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità concrete per persone, comunità e territori. È la missione dell'Impact Award, giunto alla seconda edizione, promosso dalla Polimi Graduate School of Management con il centro di ricerca Tiresia e il sostegno di Cassa depositi e prestiti.

La cerimonia si è tenuta al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, con la partecipazione dell'ad di Cdp Dario Scannapieco e della rettrice del Politecnico Donatella Sciuto. Sette i progetti vincitori, selezionati tra i soggetti che hanno siglato accordi di finanziamento con Cdp.

Dario Scannapieco, AD Cassa depositi e prestiti: "Quest'idea degli Impact Award significa per Cassa depositi e prestiti far capire che c'è un'Italia molto innovativa, anche quando si vanno a fare operazioni con un alto impatto, climatico o sociale - spiega Scannapieco - Vogliamo portare visibilità a tanti bellissimi progetti che l'Italia è capace di generare, molto spesso anche al Sud, sia fatti da imprese, sia fatti dalla pubblica amministrazione. Abbiamo voluto dare un riconoscimento alle imprese e alle pubbliche amministrazioni che fanno progetti innovativi e generano un impatto molto positivo per le comunità".

I vincitori coprono più categorie. Per le Pmi, la piemontese Simpro, con un edificio industriale a consumi quasi azzerati grazie a fotovoltaico e geotermia. Per le Imprese, l'ambientale va alla siciliana Damiano, per l'efficientamento idrico nella filiera della frutta secca; il sociale alla ligure Esaote, per un dispositivo di risonanza magnetica applicato alla neurochirurgia. Per le Infrastrutture vince E-Distribuzione, per il potenziamento della rete elettrica nazionale. Tra le Pubbliche amministrazioni, il premio ambientale è di Abc Napoli, per una piattaforma di riduzione delle perdite idriche; quello sociale di Arca Puglia Centrale, per la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico. Il riconoscimento per la Cooperazione internazionale va infine alla mongola XacBank, per il sostegno a micro e piccole imprese, in particolare femminili e giovanili, e a progetti green.

"Questo premio ha un nome importante - dice Donatella Sciuto, rettrice Politecnico di Milano - perché la parola impatto è fondamentale per dimostrare la coerenza tra valori, principi e azioni svolte dalle aziende. Quello che premiamo è proprio questa coerenza: il fatto che queste aziende generino un valore per le persone, per le imprese, per le istituzioni e per i territori, con qualcosa di concreto, duraturo e misurabile nel tempo".

A margine della premiazione, è stata presentata un'indagine Doxa-Ipsos dalla quale emerge uno spostamento progressivo nella sostenibilità: dalle priorità ambientali verso le componenti sociale e di governance. Il 66% delle imprese intende aumentare gli investimenti nel benessere dei lavoratori nei prossimi tre anni, contro il 44% del triennio precedente. E per il 30% delle aziende la sostenibilità migliora già le performance finanziarie.

Un dato su tutti: l'81% delle imprese e il 93% dei Comuni ritiene di avere bisogno di supporto, soprattutto nella fase di progettazione, per accelerare gli investimenti. Segno che la volontà c'è - ma serve ancora qualcuno che accompagni il salto.