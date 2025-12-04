Immensamente Giulia è l'opera rock indedita di Francesco Sarcina

Milano, 4 dic. (askanews) - Una canzone che ha fatto epoca, cambia forma e diventa qualcosa di nuovo. Immensamente Giulia è l'opera rock di Francesco Sarcina che unisce musica dal vivo, parola e teatro. Racconta la vita, le connessioni e le trasformazioni interiori giovanili di un'epoca a cavallo del nuovo millennio, 1999-2000, al centro della storia c'è Giulia, protagionista della famosa canzone Dedicato a Te, celebre hit de Le Vibrazioni. Giulia è la guida che ispira e accompagna Francesco nel suo viaggio di crescita interiore. Il soggetto di Immensamente Giulia nasce da fatti realmente accaduti, anche se in parte romanzati.

"Avevo appena scritto un'altra canzone dedicata a Giulia e ho pensato, ho canzone scriviamo un'opera così da rendere ancora più immensa e intensa e infinita, per marchiare, per scolpire nella pietra una storia così importante, così bella e anche così poi la fine dolorosa, ingiustamente dolorosa perché era una persona meravigliosa e da lì insomma è scattato tutto".

Con 28 brani Inediti del leader de Le Vibrazioni, quest'opera vuole essere un inno ribelle e potente.

"Io ho spinto proprio al massimo il canale della libertà espressiva facendo quello che mi veniva. Quindi molte cose avranno un sound come le vecchie vibrazioni, ovviamente, altre sono totalmente un fuori di testa. Cioè parte anche molto classica perché mi piace e perché nella storia ci stava. Quindi insomma è un bel viaggione musicale molto intenso, molto bello".

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Nazionale - Italiana Assicurazioni dal 14 al 22 Marzo 2026, con la partecipazione speciale di Germano Lanzoni.