Imbarazzo al vertice Ai: Altman e Amodei non si stringono la mano

New Delhi, 19 feb. (askanews) - Momenti di imbarazzo durante la foto di gruppo del vertice sull'intelligenza artificiale a New Delhi, a cui partecipano capi di Stato e governo e ceo delle big tech.

Al momento di tenersi per mano durante lo scatto i due grandi rivali nel campo dell'intelligenza artificiale Sam Altman (ChatGpt) e Dario Amodei (Anthropic) si sono ritrovati uno a fianco all'altro. Qualche secondo di indecisione e poi entrambi hanno alzato le mani in alto senza stringerle ed evitando di toccarsi. Una rivalità che non ha nulla di artificiale, ma è molto, molto reale.