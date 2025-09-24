ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Ilaria Salis al giornalista ungherese: stufa di ricevere diffamazioni

Bruxelles, 24 set. (askanews) - Durante la conferenza stampa di Ilaria Salis a Bruxelles, un giornalista ungherese a cui era stata data la parola, è andato di fronte a Ilaria Salis, le ha mostrato la foto di un uomo con il volto gonfio e le ha chiesto, in inglese: 'Lei riconosce la foto di quest'uomo, che è stato picchiato a Budapest dai suoi compagni, e possibilmente da lei? Lei riconosce questa persona?'

"Rispondo subito al signore - ha replicato l'eurodeputata Ilaria Salis - perché sono stufa di ricevere accuse e diffamazioni: neanche la magistratura ungherese mi ha mai accusato di aver picchiato quella persona. Io ho già detto e ribadisco la mia innocenza, e questo è il motivo per cui chiedo di essere processata in un Paese dove siano rispettate le norme dello stato di diritto, dove si abbia la possibilità di avere un processo equo. E questo spetterebbe, appunto, alle autorità italiane: aprire un procedimento a mio carico e mettere fine a questo processo farsa che si sta tenendo in Ungheria".

