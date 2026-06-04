ULTIME NOTIZIE 04 GIUGNO 2026

Il volto di Vasco Rossi conquista i muri delle città italiane

Milano, 4 giu. (askanews) - Il volto di Vasco Rossi è apparso in moltissime città italiane, da Milano a Roma, da Bologna a Napoli, con segnalazioni arrivate da oltre venti località, attirando l'attenzione di migliaia di fan e curiosi.

L'iniziativa diffusa compare mentre il tour 2026 entra nel vivo, dopo la data zero di Rimini, e si prepara a fare tappa a Ferrara, dove il 5 e 6 giugno sono attesi 120mila spettatori al Parco Urbano G. Bassani.

Nessuna comunicazione ha accompagnato la comparsa delle immagini, il che ha naturalmente alimentato le interpretazioni più varie da parte del pubblico.

L'ipotesi è che possa trattarsi di qualche imminente novità, e ora l'attenzione si sposa su Ferrara, dove potrebbero arrivare ulteriori dettagli.

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