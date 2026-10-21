"Il Volo Uno per Tutti" su Canale 5 il secondo appuntamento

Mantova, 21 ott. (askanews) - Stasera in prima serata su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento con "Il Volo Uno per Tutti". Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te, a Mantova, la serata sarà condotta da Ignazio Boschetto, con la partecipazione di Noemi.

Ospiti della serata: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e Ekaterina Bakanova.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra. Sul palco, come sempre, si alterneranno così duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali differenti. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà costruita intorno all'incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo.

La terza e ultima puntata de "Il Volo Uno per Tutti" sarà mercoledì 28 ottobre.

IL VOLO ha annunciato Our Christmas, il nuovo album che celebra la magia delle feste e che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitiali da venerdì 6 novembre per Epic Records / Sony Music Italy. Il nuovo album sarà protagonista de "Il Volo - Christmas Nights", la tournée che vedrà il trio tornare dal vivo nei principali palasport italiani per tutto il mese di dicembre per presentare i brani natalizi insieme ai successi più amati del loro repertorio. Gli appuntamenti, prodotti da MT Opera & Blues e Friends & Partners, prenderanno il via il 7 dicembre a Milano, all'Unipol Forum, per poi proseguire il 12 dicembre a Firenze, al Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma, al Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino, all'Inalpi Arena, il 20 dicembre a Bologna, all'Unipol Arena. I biglietti sono disponibili su Ticketone.