ULTIME NOTIZIE 17 NOVEMBRE 2025

Il Volo esegue l'Inno di Mameli alla finale delle ATP Finals 2025

Torino, 17 nov. (askanews) - Il Volo ha aperto la finale delle ATP Finals 2025 all'Inalpi Arena di Torino intonando l'Inno di Mameli davanti a un pubblico gremito. Gli spalti illuminati dal tricolore e l'atmosfera carica di emozione hanno accompagnato le voci del trio, che ha trasformato il prepartita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in un momento spettacolare. Il Volo prosegue il tour europeo con 13 tappe nelle principali capitali, prima del ritorno in America Latina a marzo 2026 e del tour nei palasport italiani previsto per dicembre 2026.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi