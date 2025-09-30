ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2025

Il villaggio olimpico è pronto, ecco le camere degli atleti

Milano, 30 set. (askanews) - 1700 posti letto per gli atleti olimpici, ma anche spazi comuni, aule studi, cucine in condivisione e terrazze. E' stato presentato a Milano il Villaggio Olimpico dei Giochi di Milano e Cortina. Uno spazio che, una volta terminate le olimpiadi invernali, si trasformerà nel più grande studentato in edilizia convenzionata in Italia. Il Villaggio è il primo tassello del progetto di rigenerazione urbana nell'ex scalo di Porta Romana, che da storico snodo ferroviario si trasforma in un nuovo quartiere sostenibile e intergenerazionale, progettato per accogliere 1.700 studenti, 2.000 residenti tra edilizia libera, convenzionata e pubblica, 6.000 lavoratori e con oltre 20 spazi per attività commerciali e servizi di prossimità al piano terra del nuovo complesso.

"Questa opera è stata realizzata al 100% con imprese e fornitori italiani ed è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato", ha detto il fondatore e Ceo di Coima Manfredi Catella.

Nel corso della presentazione sono stati svelati per la prima volta gli spazi interni che ospiteranno gli atleti. Le camere da letto, singole e doppie, le cucine e alcune aule, ancora vuote ma che presto saranno animate dallà comunità olimpica da tutto il mondo e subito dopo dagli studenti delle università milanesi. Le iscrizioni sono già aperte.

