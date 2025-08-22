Il video che mostrerebbe Almasri picchiare (uccidere?) nelle strade di Tripoli

Roma, 22 ago. (askanews) - Sarebbe Ousam Najime, noto come Almasri, ricercato dal Tribunale Penale internazionale, l'uomo che appare in un video che circola sui social e che è stato condiviso su X anche dalla testata libica Almasdar Media e dall'account dell'associazione @RefugeesInLibya. Nel video, l'uomo picchia violentemente e secondo le descrizioni uccide un giovane libico in una strada di Tripoli. Non è chiaro. quando risalga il video la cui pubblicazione ha provocato una sfilza di reazioni dall'opposizione italiana.

"Osama Njeem Almasri, l'uomo che l'Italia ha riconsegnato alla Libia con un volo di Stato ignorando un mandato di cattura internazionale, continua a uccidere. E lo fa impunito, addirittura alla luce del sole in strada, come mostrano i video diffusi da alcuni media libici. Chi governa l'Italia sapeva chi fosse e cosa avesse fatto il torturatore libico. Lo ha rimandato indietro assumendosi la responsabilità politica e morale di ogni crimine che Almasri continuerà a commettere. Le mani di Meloni, Piantedosi e Nordio sono sporche di sangue" afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Per il leader Cinque Stelle Giuseppe Conte, sono "Immagini raccapriccianti. Proprio lui, lo stupratore e assassini.... Giorgia Meloni le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta?" Per la segretaria del PD Elly Schlein, se il video fosse verificato "il governo italiano deve rispondere a una semplice domanda. Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo... lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere".