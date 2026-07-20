ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

Il veliero di Open Arms sbarca a Cuba con aiuti umanitari

Milano, 20 lug. (askanews) - El Astral, una barca a vela appartenente alla ong spagnola Open Arms, che ha già partecipato a missioni umanitarie a Gaza e al salvataggio di migranti nel Mediterraneo, è arrivata al porto dell'Avana trasportando medicinali e pannelli solari destinati a un ospedale pediatrico nella capitale cubana. "È criminale che il funzionamento di un ospedale possa essere interrotto da una decisione politica", ha dichiarato Oscar Camps, fondatore di Open Arms, al suo arrivo, riferendosi al blocco petrolifero imposto da Washington all'isola caraibica da oltre cinque mesi. "Questa iniziativa è un vero e proprio appello al mondo - ha dichiarato Ana Miranda, membro del Parlamento Europeo - e quindi un modo per unirci a sostegno di una giusta causa per l'umanità".

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