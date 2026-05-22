Il valore di Roma cresce nel mercato luxury

Roma, 22 mag. (askanews) - Il mercato immobiliare residenziale italiano continua a confermarsi come uno dei più solidi e attrattivi in Europa, con particolare attenzione al segmento luxury che, negli ultimi anni, ha registrato una crescita costante della domanda nazionale e internazionale. "Il mercato immobiliare residenziale italiano sta vivendo un momento molto positivo, sostenuto da una domanda solida e dall'interesse crescente degli investitori. La domanda è forte, le vendite sono più veloci e oggi c'è più equilibrio tra chi vende e chi compra. Nel 2025 le compravendite sono cresciute più del 6,4% con un fatturato di poco meno di 135 miliardi. Il 2026 sta confermando questo andamento" ha dichiarato Carla Colaluca, Founder & CEO Krhome Real Estate.

Roma, in questo scenario, sta vivendo una fase di forte evoluzione urbana. I grandi progetti di riqualificazione e gli investimenti nelle infrastrutture, contribuiscono a ridefinire il volto della Capitale, aumentando l'interesse verso quartieri centrali e residenziali di alto profilo. "Roma sta diventando sempre più attrattiva, anche se soffre ancora per una carenza di offerta, soprattutto un'offerta di qualità. La città sta cambiando molto grazie allo sviluppo delle infrastrutture, alla crescita dell'aeroporto di Fiumicino come hub internazionale e alla sua posizione strategica nel Mediterraneo. Sempre più persone scelgono Roma, non solo per vivere, ma anche come investimento. Ci sono anche quartieri che stanno vivendo una forte riqualificazione urbana e chi acquista oggi, spesso, fa un investimento destinato a crescere nel futuro, nel tempo" ha aggiunto Colaluca.

Nel quadro geopolitico internazionale, l'Italia mantiene un posizionamento privilegiato, grazie alla sua stabilità, alla qualità del patrimonio immobiliare e a un mercato ancora competitivo rispetto ad altre capitali europee. Questo rende il nostro Paese particolarmente interessante per investitori esteri e clienti. "Attraverso il Krhome appeal index analizziamo come evolve l'attrattività del mercato immobiliare per investitori internazionali e quali territori saranno al centro dell'interesse nei prossimi anni. Nel lusso oggi non basta vendere un immobile, bisogna conoscere profondamente il mercato, il cliente e il valore reale della proprietà" ha proseguito Colaluca.

In questo contesto, si inserisce l'approccio Krhome, basato su un'attenta analisi del mercato e sulla creazione di un indice di appetibilità proprietario, capace di valutare il reale potenziale di un immobile attraverso parametri strategici.

"Nel contesto attuale internazionale l'Italia viene vista come un Paese stabile, bello e con prezzi ancora appetibili e competitivi, rispetto ad altre città europee del lusso. Per questo stiamo vedendo un forte interesse da parte di clienti internazionali che, fino a ieri, erano interessati ad altre Nazioni" ha concluso Colaluca.

Un metodo che consente di offrire ai clienti una visione chiara, moderna e orientata al valore nel tempo.