IL TRE si prepara agli appuntamenti live di Milano e Roma

Milano, 9 dic. (askanews) - IL TRE - tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni - dopo l'ottimo avvio di tournée, è pronto a salire sul palco di Milano e Roma.

Il tour che è partiro dall'Estragon Club di Bologna, arriva martedì 16 dicembre 2025 al Fabrique di Milano e giovedì 18 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma.

IL TRE - nome d'arte di Guido Senia, romano, classe '97 - è oggi una delle stelle più brillanti della nuova scena italiana. In pochi anni ha conquistato il pubblico grazie alla sua scrittura diretta e autentica, capace di affrontare temi profondi e ha ottenuto 6 Dischi di Platino, 4 Dischi d'Oro e due album posizionati al n.1 della classifica ufficiale FIMI/GfK. Nel 2015 inizia la sua carriera musicale con il mixtape Cataclisma, nel 2016 pubblica Cracovia Mixtape, seguito nel 2018 da Cracovia Vol.2. Nel 2019 escono Cracovia Pt. 3 (disco di Platino) e L'importante, brano che consolida ulteriormente la sua presenza nella scena. Il 2020 è un anno cruciale per la sua carriera artistica, grazie a Te lo prometto, che entra nella top 20 dei singoli più venduti in Italia e viene certificato doppio disco di Platino. Nel 2021 pubblica Il tuo nome, certificato disco di Platino, e Fuori è notte, certificato disco d'Oro. È il momento del suo primo album ufficiale, ALI - Per chi non ha un posto in questo mondo (disco di Platino), che debutta al primo posto della classifica FIMI/Gfk, consacrandolo come una delle voci più autentiche della sua generazione. Nel 2023 arriva INVISIBILI, che debutta in vetta alla classifica FIMI e ottenendo la certificazione Oro. Nel 2024 calca per la prima volta il palco del Festival di Sanremo con FRAGILI (disco di Platino), un'intensa ballad che colpisce per profondità emotiva e maturità artistica, seguito da OCCHI TRISTI, un brano in cui il desiderio di rimediare ai propri errori e la consapevolezza che nulla potrà tornare come prima fanno da protagonisti. A marzo 2025 esce Prima di domani, brano di Fabrizio Moro feat. Il Tre, in cui le voci di due generazioni si uniscono in un racconto unico, mentre ad aprile l'artista pubblica CANI RANDAGI, seguito da PAURA DI ME, che anticipa il nuovo progetto discografico ANIMA NERA, terzo album in studio che segna per l'artista un'evoluzione sonora e narrativa, dal 7 novembre disponibile in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali.