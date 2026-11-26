Roma, 26 nov. (askanews) - É stato diffuso il trailer di "Salute!", il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Marina Confalone ed Emilio Solfrizzi, nelle sale dal 25 dicembre.

Un chirurgo estetico che passa più tempo sui social che in corsia. Una primaria che si fa in quattro per i suoi pazienti e non molla mai. Un incidente con un camion che trasporta zampogne. Una regione che forse non esiste dove si trova l'ospedale più pazzo e più umano del mondo. Il Sant'Onofrio Martire non è solo un policlinico ma un microcosmo coloratissimo popolato da infermieri che ballano lo Joropo, pazienti che fanno i medici, corsie dove si mangiano cotolette e pallotte cacio e ova. "Salute!" racconta con ironia e umanità un piccolo ospedale del Molise che diventa lo specchio di un Paese intero: fragile, contraddittorio, esasperante, ma anche generoso, battagliero e capace di non lasciare indietro nessuno.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Riccardo Milani, Michele Astori e Cristiana Farina, la fotografia è a cura di Simone D'Onofrio, la scenografia di Marta Maffucci, i costumi di Sonia Grandi. "Salute!" è una produzione Our Films società del gruppo Mediawan e Piperfilm.

Opera realizzata con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise e con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa. Prodotto da Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Ludovica Rapisarda. Prodotto da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli. PIPERFILM distribuirà il film in Italia e le vendite internazionali sono a cura di PIPERPLAY.