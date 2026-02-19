Il trailer di 'Peaky Blinders: The Immortal Man', il film

Milano, 19 feb. (askanews) - Il trailer di "Peaky Blinders: The Immortal Man", è uscito, atteso primo assaggio del film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, con il premio Oscar Cillian Murphy che torna a interpretare Tommy Shelby, in arrivo su Netflix dal 20 marzo.

Il film ci racconta cosa è successo dopo la serie. Siamo sempre a Birmingham, 1940. Nel caos della Seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby è costretto a tornare da un esilio autoimposto per affrontare una resa dei conti potenzialmente devastante.

Nel cast anche Rebecca Ferguson (Dune, A House of Dynamite), il candidato all'Oscar Tim Roth (Le Iene, The Hateful Eight), Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no) con il candidato all'Oscar Barry Keoghan (Saltburn, Gli spiriti dell'isola) e il vincitore del Primetime Emmy Award Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows).

RCA Records UK ha annunciato oggi anche che la colonna sonora ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man uscirà il 6 marzo. La soundtrack comprende 36 tracce, di cui 5 inedite, tra brani commissionati appositamente e un'ampia colonna sonora originale. I collaboratori storici della serie Antony Genn e Martin Slattery tornano a firmare le musiche del film, mentre Grian Chatten dei Fontaines D.C. e Amy Taylor degli Amyl & the Sniffers contribuiscono con nuove e potenti tracce che introducono nuove voci nell'immaginario sonoro di Peaky Blinders.

Accanto alle produzioni originali, la colonna sonora include una selezione di brani di artisti che hanno definito l'identità musicale della saga, tra cui Nick Cave, Fontaines D.C., Lankum e McLusky. Tra questi figurano una nuova versione registrata di "Red Right Hand" di Nick Cave, la collaborazione tra Grian Chatten e Lankum in "Hunting The Wren (The Immortal Man version)", e due cover dei Massive Attack - una firmata da Grian Chatten, l'altra da Girl In The Year Above.