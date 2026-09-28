Il trailer di "Naza", dopo Venezia arriva in 515 sale italiane

Roma, 28 set. (askanews) - Arriva al cinema - il 28, 29 e 30 settembre - in 515 sale italiane, molte delle quali già sold out, il film "Naza", appena presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha vinto il Premio speciale della Giuria.

La programmazione del film proseguirà anche dopo l'uscita evento. Il documentario è diretto Yuval Abraham e Rachel Szor, due autori israeliani tra i quattro registi di "No Other Land" vincitore nel 2025 dell'Oscar come Miglior documentario.

Durante conversazioni segrete che si svolgono di notte sui tetti di Tel Aviv, i meccanismi alla base dello sterminio di massa pianificata da Israele ai danni dei civili palestinesi a Gaza vengono svelati proprio da coloro che li hanno progettati e messi in atto. Un film che ha fatto discutere, definito "attuale e necessario" dalla critica, e che Israele ha già attaccato.

"Naza" è prodotto da The Guardian e James Wilson per JW Films, vede tra i suoi produttori esecutivi Jonathan Glazer, regista Premio Oscar de "La zona d'interesse", ed è stato l'unico documentario in concorso quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia. In Italia è distribuito da I Wonder Pictures.