Milano, 29 lug. (askanews) - A pochi giorni dal debutto italiano de "L'Arca di Lorè", arriva il trailer di "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti", il film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre distribuito da Plaion Pictures.

Da oggi è disponibile una prima anticipazione, intensa e sorprendente, del racconto dedicato a Jovanotti, l'artista che più di ogni altro, in Italia, ha saputo attraversare le generazioni continuando a innovare, cambiare pelle, restare popolare senza diventare prevedibile, unendo musica, viaggio, festa, visione, energia e immaginazione.

Più che un semplice assaggio del film, il trailer è una dichiarazione d'intenti e una porta che si apre. Dentro si intuiscono già i molti mondi del racconto: la dimensione live, con le immagini dei grandi concerti; il lavoro creativo e musicale, anche attraverso la presenza di Rick Rubin; e poi la parte più intima, familiare, mai vista, fatta di immagini private, silenzi e confessioni che mostrano un Lorenzo inedito.

Jovanotti ti porta al cinema con la sua musica, la sua energia, la sua storia. Ma è Lorenzo che ti accompagna a casa. C'è la sua luce, naturalmente: la meraviglia, il movimento, quella vocazione ostinata a cercare il sole anche quando il cielo cambia. Poi quella luce si scompone e mostra altri colori.

Il trailer lascia intravedere il punto in cui il racconto cambia temperatura. Poi, nel film, quel varco si apre davvero: la fragilità, la paura, il dolore, il limite non appartengono soltanto a Lorenzo. Nel momento in cui li racconta, parlano di tutti noi. Perché si può essere pieni di luce senza essere invulnerabili. Perché la gioia non è assenza di dolore, ma un modo di passarci dentro.

Il trailer di "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti" lascia intravedere un viaggio emotivo dentro una vita sempre in movimento. Un racconto d'autore, libero e preciso, con un'identità netta e uno sguardo capace di rendere universale una storia così personale.

"Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti" è il racconto di una vita straordinaria: le canzoni, il successo, i viaggi, la bici, dalla piccola radio locale alle folle oceaniche di pubblico. Ma Lorenzo non si ferma lì, non è solo quello. Attraversa ciò che conosciamo e arriva in un luogo più intimo, segreto, sorprendente. Dove l'artista che tutti conosciamo diventa la persona che pochissimi hanno davvero incontrato.

Il film nasce dall'incontro con Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e registi della pellicola. Sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia hanno regalato al racconto una prospettiva inedita, senza inseguire la celebrazione e senza cercare risposte facili.

Con questo film, per la prima volta, il pubblico è invitato non soltanto a celebrare l'incredibile avventura di Jovanotti, ma ad avvicinarsi a Lorenzo: alla sua umanità, ai suoi dubbi, alla sua inesauribile capacità di trasformare ogni esperienza in energia creativa.

"Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti" sarà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre come evento speciale di sette giorni distribuito da Plaion Pictures, in occasione del 60° compleanno dell'artista.

Il film è prodotto da Soleluna e Hi Production srl. Il produttore esecutivo è Tatiana Forese per Amarcord Srl. Coproduttrici esecutive: Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska. La radio ufficiale è Radio Italia solomusicaitaliana.

Dopo le tappe europee, "L'Arca di Lorè" debutterà in Italia il 7 agosto 2026 in Sardegna, alla Olbia Arena, con il primo "Jova Summer Party".

Le altre date del tour.

12 agosto 2026 - Montesilvano - Music Arena

17 agosto 2026 - Barletta - Music Arena

22 agosto 2026 - Catanzaro - Calabria Music Arena

29 e 30 agosto 2026 - Palermo - Ippodromo La Favorita

5 settembre 2026 - Napoli - Ippodromo di Agnano

12 e 13 settembre 2026 - Roma - Circo Massimo, "Jova al Massimo"