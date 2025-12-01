Il trailer di "Gomorra-Le origini", il prequel arriva il 9 gennaio

Roma, 1 dic. (askanews) - Arriverà il 9 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW "Gomorra - Le origini", atteso prequel in sei episodi dell'epica saga crime Sky Original tratta dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano.

Svelato il trailer della nuova serie, ambientata nella Napoli del 1977, una origin story sull'educazione criminale del giovanissimo Pietro Savastano. La storia di come tutto è iniziato: di come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, sullo sfondo di una città in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all'alba dell'arrivo dell'eroina. "Gomorra - Le Origini" fornirà una nuova prospettiva sulle radici del potere di Pietro, catturando un'epoca che ha definito il volto della criminalità moderna.

I primi quattro episodi sono diretti da Marco D'Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto, già protagonista di "Gomorra - La Serie", mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). Creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, è distribuita internazionalmente da Beta Film.

La storia inizia nel 1977 con un giovanissimo Pietro, interpretato da Luca Lubrano, che cresce come fratello adottivo in una famiglia della parte più povera di Secondigliano. Ragazzo di strada, si arrabatta come può sognando un benessere che gli è ancora precluso. Si attraversa la perdita dell'innocenza di Pietro insieme ai suoi fratelli ed amici di sempre, le loro ambizioni e il suo primo grande amore. L'incontro con Angelo, detto 'A Sirena, il reggente di Secondigliano, segna il suo ingresso nel mondo della criminalità. Tra violenza, alleanze e tradimenti, Pietro scopre però a sue spese il prezzo che quella vita comporta.

Nel cast tra gli altri Francesco Pellegrino nei panni di Angelo 'A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa, Flavio Furno che interpreta 'O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere 'fedeli' che lo seguano nel suo progetto di una camorra nuova, Tullia Venezia nei panni di una giovanissima Imma e Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito.