Milano, 15 mag. (askanews) - Il trailer del documentario "10 Years of Rockin'1000" che debutta in esclusiva sul canale YouTube di Rockin'1000. Il documentario celebra i 10 anni della più grande rock band del mondo: un racconto che ripercorre la storia del progetto e che ne racconta la visione sempre più internazionale. Un viaggio che continuerà sabato 30 maggio con la prima esibizione della band all'Allianz Stadium di Torino.

Il documentario di Rockin'1000 è il racconto delle due date evento del 26 e 27 luglio 2025 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena "Rockin' 1000 - 10 Years Celebration", che accompagna lo spettatore all'interno di una celebrazione collettiva del decennale della band. Tra pioggia, adrenalina e passione per la musica, le immagini attraversano le due giornate di festeggiamenti che hanno visto 30.000 presenze totali e 1000 musicisti avvicendarsi sul palco insieme a un cast d'eccezione: Diodato, Negrita, Piero Pelù, Francesca Michielin, Negramaro e Fast Animals And Slow Kids hanno condiviso il palco in momenti di straordinaria intensità, cantando insieme e fondendo la potenza del rock con l'emozione di suonare all'unisono.

Nel corso di questo decennio, i Rockin'1000 si sono affermati come un vero e proprio movimento culturale, capace di sfidare continuamente le convenzioni della musica live tradizionale. E il viaggio non si ferma qui: la band è infatti attesa il 30 maggio a Torino per la sua prima esibizione all'Allianz Stadium. A condividere il palco con i 1000 musicisti ci saranno Lodovica Comello, conduttrice speciale dell'evento, e ELIO E LE STORIE TESE, i primi ospiti annunciati dell'appuntamento più atteso della prossima stagione live del progetto. Il pubblico potrà inoltre accedere all'area dell'Allianz Stadium già diverse ore prima dell'inizio del concerto, dove sarà allestito un vero e proprio village con numerose attività e un pre-show con ospiti speciali che animeranno l'attesa e accompagneranno il pubblico verso l'esibizione dei mille.

Nato dal desiderio di condividere l'esperienza unica vissuta dalla community internazionale di musicisti arrivati a Cesena da tutto il mondo per celebrare lo spirito del rock and roll, il documentario restituisce lo spirito di condivisione e partecipazione che da sempre caratterizza Rockin'1000. I mille musicisti che compongono la band hanno invaso lo Stadio di Cesena prendendo posto accanto ai propri strumenti e dando il via a uno spettacolo collettivo e travolgente. Durante le due serate, 2000 performer - tra cui 250 batteristi, 250 bassisti, 300 chitarristi, 45 tastieristi, 40 fiati ( sassofoni, trombe e sax), 5 cornamuse e più di 200 voci - hanno infiammato lo stadio sulle note dei brani che hanno segnato la storia del rock. In scaletta, oltre ai brani simbolo come "Bohemian Rhapsody" e l'immancabile "Learn to Fly", anche alcuni brani dal repertorio degli ospiti delle due serate, che hanno risuonato con forza nel cuore del pubblico.

Il documentario, edito da Marcella Piscitelli, è stato scritto e diretto da Davide Tappero Merlo, autore per Warner Bros. Discovery, Amazon Prime Video ed HBO e consulente creativo delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. A seguito del debutto su YouTube, il documentario verrà successivamente trasmesso anche su RaiPlay.

Rockin'1000 nasce nel 2015 da un'idea di Fabio Zaffagnini, che radunò mille musicisti nella sua città natale in Italia per suonare un tributo ai Foo Fighters, conquistando così l'attenzione del mondo intero. Oggi è una community internazionale di oltre 100.000 musicisti, uniti dalla passione e dall'energia collettiva di creare qualcosa di straordinario. Da allora, Rockin'1000 ha riempito stadi in 20 paesi, venduto oltre 300.000 biglietti e totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni online, offrendo esperienze irripetibili a musicisti e pubblico - mille alla volta.