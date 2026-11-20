Roma, 20 nov. (askanews) - Debutta nella Capitale il primo albergo in Italia del marchio Thompson Hotels, parte del gruppo internazionale Hyatt Hotels Corporation. La struttura a cinque stelle, denominata Thompson Rome, è in gestione ad AG Group e Rossifin Group ed è operativa dallo scorso 27 ottobre nel centro della città. Il progetto architettonico e di interior design integra opere d'arte contemporanea sia nelle aree comuni sia nelle 69 camere e suite. L'offerta ricettiva comprende diverse tipologie di alloggio, fino alla penthouse di 104 metri quadrati con affaccio sull'Altare della Patria.

"Partiamo sicuramente da un concetto lifestyle, senza dimenticarci che siamo un 5 stelle. Le esperienze per i nostri ospiti saranno quindi all'altezza di ciò che vogliamo portare avanti: dalla ristorazione alle degustazioni dei vini, fino a ciò che abbiamo creato anche all'esterno dell'albergo per chi viene a visitarci. Avremo così delle esperienze originali e diverse rispetto a quelle che offrono tutti gli altri alberghi" ha dichiarato Arturo Gomez, General Manager Thompson Rome.

Un altro ambito centrale dell'hotel riguarda la ristorazione.

"È una chiave mediterranea che mi rappresenta. Ho sicuramente viaggiato e ho potuto apprezzare le ricchezze del nostro Mediterraneo, della costa, della Riviera, che può coniugare una tecnica francese a un know-how italiano. C'è quindi la voglia di portare in tavola qualità, freschezza e soprattutto un'alchimia di sapori in grado di soddisfare un po' tutti i palati. Nel nostro menù abbiamo una scelta variegata di pietanze pensate per coprire e dare spazio a tutte le preferenze" ha aggiunto Fabio Fioravanti, Executive Chef Thompson Rome.

L'offerta enogastronomica si articola complessivamente su tre diversi spazi all'interno della struttura, pensati per coprire l'intero arco della giornata, dalla colazione fino all'aperitivo e alla cena panoramica.

"La proposta F&B del Thompson Hotel, essendo il primo Thompson aperto in Italia della catena Hyatt, l'abbiamo studiata in maniera molto unica e originale. Abbiamo tre outlet: il primo è il Lobby Lounge, il secondo è Lyve al sesto piano e il terzo, che verrà inaugurato il prossimo aprile, è Lyve Rooftop al settimo piano. Ogni outlet ha una proposta F&B dedicata - quindi una drink list, una carta dei vini e una proposta food dedicate - per abbracciare tutte le tipologie di clienti che nella stessa struttura possono vivere esperienze diverse. Così, per gli appassionati di vini biodinamici e naturali abbiamo una proposta alla Lobby Lounge, per le grandi maison al sesto piano e per tutta la parte sparkling e bollicine al settimo piano" ha concluso Matteo Zappile, Director of Operations Thompson Rome.

Con questa apertura, rivolto sia alla clientela business sia al segmento leisure, il gruppo statunitense Hyatt, con sede a Chicago, rafforza la propria presenza nel mercato dell'hotellerie di fascia alta nella Capitale.