ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2025

Il teatro rivoluzionario e immersivo de La Fura dels Baus a Milano

Milano, 25 set. (askanews) - Sono dirompenti, rivoluzionari, trasgressivi e ribelli, sono gli attori della compagnia catalana La Fura dels Baus che portano in scena Sons: ser o no ser" ("Suoni, essere o non essere"), ispirato all'Amleto di Shakespeare, uno spettacolo totale per la prima volta a Milano come racconta Carlus Padrissa, tra i fondatori della compagnia e regista dello show.

"Parla direttamente all'attitudine dell'essere umano. Di essere o non essere. Essere vuole dire, dire no al genocidio, essere vivi e sensibili rispetto a quello che sta succedendo nel mondo"

"Sons: ser o no ser" unisce teatro fisico, video immersivo a 360 gradi, scenografie digitali e suono surround, immergendo lo spettatore in un viaggio tra la vita e la morte, la ragione e la follia, la libertà e la responsabilità.

"Il teatro immersivo della Fura richiede che il pubblico si alzi dalla sedia, deve stare in piedi, è un gioco interattivo con gli attori, lo spettatore può decidere dove stare se ai margini della sala o vicino agli attori fino a sentirne l'odore e il calore. È uno spettacolo da seguire con tutti i sei sensi, anche quello della coscienza interiore".

La Fura rompe ancora una volta la "quarta parete" e spinge lo spettatore fuori dalla propria zona di comfort, con una proposta che mescola arte, tecnologia ed emozione in un linguaggio unico e dirompente. Un messaggio universale che fa riflettere ed emoziona.

"Il teatro della Fura ti fa tornare vivo, tira fuori quello che hai dentro per ascoltare, sentire e poter anche dire di no".

Lo spettacolo debutta il 28 novembre, in esclusiva nazionale, alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 14 dicembre 2025.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi