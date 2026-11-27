Milano, 27 nov. (askanews) - Un disco che nasce dall'incontro tra la canzone d'autore e la passione per il jazz, tra narrazione e improvvisazione, in cui la parola si intreccia con il talento di alcuni musicisti. Luca Barbarossa esce col nuovo album di inediti "Pepita e la Rivoluzione". Registrato interamente in analogico, l'album rivendica il valore della musica suonata, dell'incontro e della condivisione.

"Io volevo che questi suoni che sono immortali fossero presenti all'interno delle mie canzoni, perché questi sono i dischi che io ascolto sono i dischi che sono stati registrati negli anni 40, 50 o 60 e che continuano ad emozionarmi sono i dischi che mi piacciono di più. Ci sono stati dei suoni elettronici che sono invecchiati nel giro di pochi mesi. Quindi credo che sia il vestito più adatto a quello che scrivo".

Luca Barbarossa accosta in musica l'amore e l'impegno politico.

"Sono sempre state, nel mio caso, due passioni, per l'amore, per il privato, i sentimenti privati che tutti proviamo per le persone che amiamo e la passione politica, cioè l'attenzione al sociale, l'attenzione a quello che sarà il nostro futuro, quella della nostra contemporaneità. Questi due elementi hanno sempre fatto parte del mio modo di scrivere".

Da anni Barbarossa si divide tra musica, teatro, radio e televisione.

"Sono tante esperienze diverse. Il denominatore comune è la ricerca degli altri, è il voler condividere stati d'animo, sensazioni, riflessioni, gioie, volerle condividere con gli altri".