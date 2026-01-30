ULTIME NOTIZIE 30 GENNAIO 2026

Il sindaco di Pavia: La Innovation Week per una città votata a ricerca

Pavia, 30 gen. (askanews) - "Gli obiettivi di Pavia Innovation Week sono innanzitutto di esaltare questa vocazione naturale che Pavia ha, e cioè di ricerca della scienza e della conoscenza. Pavia è sostanzialmente questo, è un ecosistema di innovazione, di imprese ma soprattutto di pubblico privato, di eccellenze che insieme con l'università, insieme con gli ospedali, le tante aziende che ci lavorano, cerca di competere a livello nazionale e internazionale sui temi della scienza e della conoscenza ma soprattutto anche proprio. Quindi per Pavia significa coinvolgere tutto il tessuto produttivo, ma non limitarsi al tessuto produttivo pavese ma allargarlo in modo tale che si creino occasioni ulteriori sviluppo e che Pavia proceda e prosegua nella sua vocazione originale, quella di andare verso l'innovazione". Lo ha detto il sindaco di Pavia, Michele Lissia, a margine della presentazione della Pavia Innovation Week.

