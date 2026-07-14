ULTIME NOTIZIE 14 LUGLIO 2026

Il sindaco di Bruxelles: sei persone mancano all'appello dopo incendio

Milano, 14 lug. (askanews) - A Bruxelles, un incendio è scoppiato intorno alle 7:00 del mattino in un condominio in fase di ristrutturazione e i 250 operai presenti all'interno sono stati evacuati rapidamente, secondo quanto riferito dal sindaco della città. "Sei persone risultano ancora disperse e due sono gravemente ferite e sono state trasportate in ospedali specializzati per ustioni. Alcune di queste sei persone sono decedute", ha dichiarato, aggiungendo poi: "Non posso fornire il numero esatto" delle vittime. "Si trattava di operai che stavano installando l'ascensore e l'area circostante per l'accesso all'ascensore", ha aggiunto Brecht Speybrouck, ispettore del lavoro di Bruxelles.

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