Sgomento, cordoglio e polemiche. Nemmeno una parola invece dalla procura di Caltanissetta decisa a portare avanti l'inchiesta sull'ex capo della polizia accusato di depistaggi nella strage di Via D'Amelio.
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