Il Senato francese approva il piano di entrate del bilancio statale

Parigi, 4 dic. (askanews) - Il Senato francese ha adottato in larga parte la sezione sulle entrate del progetto di bilancio dello Stato per il 2026, dopo averlo ampiamente rivisto rispetto alla versione iniziale del governo, eliminando in particolare diversi miliardi di euro di aumenti fiscali.

Dopo aver smantellato diverse misure promosse dal governo, giovedì i senatori hanno approvato a larga maggioranza la sezione "entrate" del disegno di legge di bilancio 2026.

La Camera alta, dominata dalla destra e dai suoi alleati centristi, ha approvato questa sezione con 198 voti favorevoli e 105 contrari, confermando la forza della sua maggioranza, che ora intende trovare ulteriori risparmi nella parte di spesa. All'Assemblea nazionale, questa parte del bilancio era stata respinta quasi all'unanimità.