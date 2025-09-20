Il Segretario Onu Guterres: il mondo non sia intimidito da Israele

Roma, 20 set. (askanews) - Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha dichiarato, in un'intervista alla France presse, che il mondo non dovrebbe essere "intimidito" da Israele mentre porta avanti la sua devastante guerra a Gaza.

"Non dovremmo sentirci intimiditi dal rischio di ritorsioni - ha detto - perché, facendo o non facendo ciò che stiamo facendo, queste azioni andrebbero avanti comunque e almeno c'è la possibilità di mobilitare la comunità internazionale per fare pressioni affinché non accadano".

Una dichiarazione che arriva alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre a New York il 22 settembre, l'ottantesima edizione, col titolo "Meglio insieme: 80 anni e oltre per la pace, lo sviluppo e i diritti umani". Sul tavolo c'è anche la Dichiarazione di New York, votata la settimana scorsa con 142 voti a favore, 10 contrari e 12 astensioni, il testo proposto da Francia e Arabia Saudita che invoca fra l'altro la "fine della guerra a Gaza" e una "soluzione giusta, pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese, basata su una reale attuazione della soluzione dei due Stati".