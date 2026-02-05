Il salvataggio notturno degli abitanti nel Sud della Spagna allagato

Cadice, 5 feb. (askanews) - I servizi di emergenza soccorrono gli abitanti di una zona allagata nel sud della Spagna, nei pressi di Cadice. La depressione Leonardo, settima tempesta dall'inizio dell'anno, ha colpito mercoledì la penisola iberica con precipitazioni superiori a 40 cm, causando un morto in Portogallo e provocando l'evacuazione di migliaia di persone, nonché la paralisi del traffico ferroviario e stradale in Andalusia, nel sud della Spagna. La penisola iberica è in prima linea nel cambiamento climatico e da diversi anni subisce ondate di calore sempre più lunghe ed episodi di forti piogge sempre più frequenti, spesso devastanti. L'agenzia meteorologica spagnola Aemet ha dichiarato l'allerta rossa (il livello più alto) nei massicci di Grazalema e Ronda, in Andalusia, nonché nella zona dello stretto di Gibilterra, a causa del pericolo straordinario dovuto alle precipitazioni. Diversi fiumi minacciano di straripare.