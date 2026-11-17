Genova, 17 nov. (askanews) - Riflettori puntati su Genova e sul Mediterraneo per il BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show, appuntamento che riunisce istituzioni, imprese e leader internazionali dell'economia del mare. Ad aprire la plenaria della mattina dal titolo "L'economia blu motore della prosperità europea", moderata da Andrea Castanini e introdotta dal messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e dal videomessaggio del Premier Giorgia Meloni sono stati i temi legati al ruolo strategico del mare, dei porti e della catena logistica per la competitività europea.

"Bisogna fare quello che già stiamo facendo sempre meglio. L'Italia è conosciuta per il mare: si dice intorno a 8 mila chilometri di coste, ma nel calcolo fatto dalla Presidenza del Consiglio, includendo tutte le baie e gli anfratti, arriviamo a 11 mila chilometri. Nessuno ha questa enormità di coste. L'anno prossimo avremo un'occasione grandissima con l'America's Cup e la Louis Vuitton Cup a Napoli, che potrà essere un modo straordinario per promuovere le nostre coste. Questa è la massima rappresentazione delle bellezze per cui l'Italia è amata nel mondo: il sole, il cielo, la luce, le coste, il mare" ha dichiarato Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo.

La riflessione è poi proseguita sulle infrastrutture digitali necessarie per rendere le località marittime sempre più competitive rispetto ai concorrenti europei.

"Il lavoro su cui ci stiamo concentrando è portare Internet e la connessione il più possibile su tutte le coste e anche nelle piccole isole. Oggi la richiesta del turista internazionale è cambiata: spesso si tratta di un lavoratore turistico, ovvero un viaggiatore che unisce l'esperienza della vacanza al lavoro da remoto. Ha necessità di avere la connessione ovunque si sposti, perché altrimenti la mancanza di rete rappresenta un limite" ha aggiunto Mazzi.

A concludere il panel gli interventi di Ugo Salerno (presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro) e di Angelino Alfano (partner di BonelliErede ed ex vicepresidente del Consiglio), focalizzati sulla cultura d'impresa e su una governance lungimirante per la filiera. Grande rilevanza poi all'appuntamento dedicato alle rotte globali e alla transizione energetica: "In Conversation with Tony Blair", dialogo tra l'ex premier britannico e la giornalista Olivia Kinghorst, perfetto antipasto dei prossimi panel della kermesse.