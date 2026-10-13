"Il rumore delle cose nuove", Festa al via con le coppie di Genovese

Roma, 13 ott. (askanews) - La ventunesima edizione della Festa del cinema di Roma si apre con uno dei registi italiani più amati, Paolo Genovese. Dopo il grande successo di "Follemente" e appena prima dell'inizio delle riprese di "Follemente 2" ha presentato il suo nuovo film, "Il rumore delle cose nuove", che sarà nei cinema dal 12 novembre. Il regista torna a raccontare le coppie, con un cast corale formato da Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria. Formano tre coppie diverse che hanno in comune la gabbia che si sono costruite e che hanno relegato i sentimenti in un perimetro tranquillo e rassicurante.

Il regista ha spiegato: "Questa è una storia di rumori, cioè di fatti e di eventi che irrompono nella vita dei protagonisti, facendo sempre rumore in qualche modo e cambiando il corso della loro vita, a volte in meglio e a volte in peggio".

Eventi imprevisti arrivavano anche nelle vite delle coppie di "Perfetti sconosciuti", uno dei più grandi successi di Genovese. Qui però i personaggi sembrano più tormentati, più assuefatti ad una vita che scorre sempre uguale, più "vinti". "I segreti di quelle coppie erano molto legati alla quotidianità, quello che succede ogni giorno, ne Il rumore delle cose nuove sono più i segreti dell'anima, più quelle cose profonde che decidiamo di non condividere. - ha detto il regista - Che ci teniamo là, pensando che siano comunque dormienti, a volte lo restano. A volte, come in questo caso, quando c'è un detonatore, qualche cosa che le fa esplodere, riemergono, si riaffacciano nella nostra vita, costringendoci a fare i conti con quello che succede e costringendoci ad affrontare una nuova realtà".