Il robot che balla "Billie Jean" imitando Michael Jackson

Las Vegas, 9 gen. (askanews) - Al CES 2026 sta rubando la scena Booster K1, il robot umanoide leggero che balla imitando le mosse di Michael Jackson. A passi di danza il robot dimostra come l'AI e la robotica stiano diventando sempre più fluide, espressive e vicine al movimento umano. Un mix di spettacolo e tecnologia che racconta il futuro dell'interazione uomo-macchina. Prodotto da Booster Robotics, startup specializzata in robot umanoidi AI-driven, il robot combina 22 gradi di libertà e intelligenza incorporata per movimenti fluidi e performance spettacolari.