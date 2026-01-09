ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Il robot che balla "Billie Jean" imitando Michael Jackson

Las Vegas, 9 gen. (askanews) - Al CES 2026 sta rubando la scena Booster K1, il robot umanoide leggero che balla imitando le mosse di Michael Jackson. A passi di danza il robot dimostra come l'AI e la robotica stiano diventando sempre più fluide, espressive e vicine al movimento umano. Un mix di spettacolo e tecnologia che racconta il futuro dell'interazione uomo-macchina. Prodotto da Booster Robotics, startup specializzata in robot umanoidi AI-driven, il robot combina 22 gradi di libertà e intelligenza incorporata per movimenti fluidi e performance spettacolari.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi