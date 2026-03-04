Il ritorno live di Angelina Mango dopo l'album caramè

Roma, 4 mar. (askanews) - Dopo il debutto al Teatro Augusteo di Napoli, Angelina Mango si esibirà questa sera a Roma con la data sold out all'Auditorium Conciliazione del tour Nina canta nei teatri, prodotto e organizzato da Live Nation. Una tournée con dodici live nei principali teatri italiani sold out, con cui la cantautrice porta dal vivo in una dimensione intima ed emozionante i brani del suo ultimo album caramé (Latarma Records/Distribuzione ADA Music Italy).

Il tour nasce sulla scia di caramé, l'album pubblicato a sorpresa lo scorso 16 ottobre con cui Angelina ha condiviso con il pubblico i suoi pensieri, la sua vita e le riflessioni, anche le più intime, come in un diario personale. Dodici date esaurite in pochissimo tempo che confermano quanto il pubblico l'aspettasse, pronto ad accoglierla a braccia aperte in questa nuova fase del suo percorso. Nina canta nei teatri diventa così la naturale estensione dell'album caramé: un viaggio "intimo e suonato" insieme, senza filtri, che immerge gli spettatori nel percorso creativo da cui sono nate le sue canzoni, quasi fossero idealmente seduti accanto a lei in studio o a casa.

"caramé" è uscito a un anno e mezzo di distanza da poké melodrama, il primo album della cantautrice pubblicato il 31 maggio 2024. Per questo live, l'arrangiamento di ogni brano di caramé è stato ripensato e valorizzato con sonorità costruite su misura per la band, scelta con cura per restituire al pubblico suoni ed emozioni con la massima autenticità e intensità. I brani tratti dai dischi precedenti vengono riletti per unirli a caramé, armonizzandoli con l'estetica e l'organico del nuovo progetto, così da creare un flusso coerente e continuo.

Ad accompagnare Angelina Mango sul palco, una band capace di cucirsi addosso i suoni di caramé e perfetta per la dimensione teatrale: l'idea nasce dalla volontà di Angelina di realizzare un live che potesse raccontare a pieno il suo ultimo disco, ampliando la formazione classica della band con dei musicisti versatili che si inseriscono senza forzature nel racconto di questo concerto. Angelina Mango porta con sé sul palco, come sempre, il fratello Filippo Mango alla batteria e il chitarrista Umberto Scaramozza, che torna a suonare con lei. Torna anche Filippo Tost, che al basso aggiunge anche il contrabbasso, strumento che rafforza l'intimità e la profondità emotiva dello spettacolo. Alle percussioni acustiche ed elettroniche Marta Canuscio, che accompagna i brani anche con un synth a fiato e la fisarmonica; Davide Rasetti è al piano e tastiere, a chiudere l'ensemble gli archi di Giulia Gentile e Sofia Volpiana: un violoncello che intreccia cori e synth e un violino che lavora sulle armonizzazioni vocali con effetti e theremin, contribuendo a un sound profondamente emotivo che arricchisce l'esibizione donando ulteriore intimità allo show.

Per Nina canta nei teatri il palco è stato disegnato da Angelina, che lo ha trasformato in una casa con i soli elementi essenziali ad incorniciare il cuore di tutto: la musica. Ogni arredo, ogni oggetto è stato scelto con cura o disegnato dalla stessa Angelina.

Dopo le date del 21 febbraio al Pala Unical Teatro di Mantova e del 2 marzo al Teatro Augusteo di Napoli, Nina canta nei teatri proseguirà all'Auditorium Conciliazione di Roma con il live sold out del 4 marzo, a seguire le date di Catania (7 marzo - Teatro Metropolitan), Palermo (9 marzo - Teatro Golden SOLD OUT), Bari (12 marzo - Teatro Team), Torino (16 marzo - Teatro Colosseo SOLD OUT), Bologna (18 marzo - Teatro Europa Auditorium SOLD OUT), Fermo (21 marzo - Teatro dell'Aquila SOLD OUT), Firenze (24 marzo - Teatro Verdi SOLD OUT), per concludersi a Milano (27 e 28 marzo - Teatro Lirico Giorgio Gaber SOLD OUT). Maggiori informazioni e biglietti su www.livenation.it