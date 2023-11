Il ritorno live degli Ex-Otago con un doppio sold out

Padova, 13 nov. (askanews) - Sono tornati live dopo una pausa di 4 anni e ma il pubblico non li ha dimenticati. E' partito con un doppio sold out il Club Tour 2023 degli Ex-Otago, le immagini sono il best off delle date di Bologna e Padova. Perdendosi in un mare di emozioni del passato e del presente, il pubblico di queste prime serate si è scatenato sulle note di brani iconici della band come "Quando sono con te" e "La nostra pelle", così come dei nuovi singoli "Con te" e "Mondo Panico" feat. Fabri Fibra (Capitol Records Italy/INRI) per due show da tutto esaurito ad altissimo impatto emotivo. Prodotto e organizzato da Magellano Concerti, il tour segna l'atteso ritorno della band dopo quattro anni di assenza e continuerà a regalare emozioni già da questa sera a Firenze, per poi proseguire verso Torino il 16 novembre, Napoli il 22, Roma il 23 e il gran finale al Fabrique di Milano il 28 novembre. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori dettagli: www.magellanoconcerti.it.