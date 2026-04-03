ULTIME NOTIZIE 03 APRILE 2026

Il ritorno di Blanco: 42 km a piedi per portare il disco alla mamma

Calvagese della Riviera, 3 apr. (askanews) - Ha voluto rallentare, dopo una ascesa all'Olimpo della musica in brevissimo tempo, Blanco si è fermato, ha lasciato spazio alla creatività, senza scorciatoie e ha prodotto nuova musica. Poi un ulteriore gesto che incarna la sua svolta artistica, Blanco ha scelto di tornare a casa a piedi, 42 chilometri di strada per consegnare alla mamma il suo nuovo disco "Ma'", che a lei è dedicato. "Sto tornando a casa: questa è la fine e l'inizio di un percorso. Me lo ero promesso: questo disco è iniziato da mamma e arriverà a lei prima che chiunque altro, glielo devo", ha scritto alla vigilia della partenza.

Non è un'operazione promozionale ma un cammino umano. Da Cisano, a Calvagese della Riviera, otto ore di viaggio in cammino lungo le sponde del lago di Garda. Tutto il nuovo lavoro si muove attorno a un messaggio positivo, cercando luce anche nei momenti più complessi.

"Io credo che il messaggio centrale sia la speranza, ci sono dei pezzi dove sono stato sicuramente molto male e dei pezzi dove sono stato molto bene, però mi piaceva anche parlare dello stare male. La speranza è la cosa più figa".

Il titolo "Ma'" nasce dall'esigenza di dire in musica tutto ciò che nel tempo è rimasto in sospeso con una figura centrale come la propria madre. Motore di questo lavoro la noia: "Senza - spiega Blanco - non puoi apprezzare davvero le cose belle della vita".

Un album che arriva a tre anni dal precedente, alcuni dei brani sono stati scritti oltre due anni fa, lasciati sedimentare e poi ripresi in mano. Fino alla svolta: "Ho detto al mio produttore: chiudimi in studio a scrivere e registrare. Sentivo che era il momento giusto".

Nell'album ci sono due collaborazioni importanti con Elisa e Gianluca Grignani, ma soprattutto testi emozionanti e musica che arriva al cuore.

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