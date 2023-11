Il ritorno a casa degli Zero Assoluto, l'abbraccio di Roma

Roma, 13 nov. (askanews) - Un grande abbraccio di pubblico per il ritorno a casa degli Zero Assoluto, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi hanno scelto Roma, loro città natale, per un grande live.

"L'obiettivo era costruire la più grande festa per noi e le persone che ci stanno accanto. Tutti i progetti musicali vivono di intere famiglie, che magari cambiano nel tempo ma sono famiglie. Compreso il pubblico che cambia, cresce e si trasforma, ma poi torna casa. L'idea di fare un concerto al PalaEur a Roma era di far tornare tutti a casa".

Un importante evento per festeggiare i 20 anni di carriera.

"Mi porto a casa infinite emozioni e le avventure più incredibili, amici e fratelli. Ancora oggi ancora ci stupisce quello che viviamo, non era stato cercato così, non era l'obiettivo ma ci siamo ritrovati. Hai ragione".

Sul palco col duo romano si sono alternati anche diversi ospiti come Noemi, Alfa, Gazzelle e Fulminacci, per ripercorrere i brani tratti dall'intera discografia, dai primi anni 2000 fino ad oggi. Gli Zero assoluto guardano al futuro e stanno lavorando a nuovi brani e nuovi live.