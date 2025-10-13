ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Il rientro degli ostaggi, le immagini del rilascio diffuse dall'Idf

Confine Israele Gaza, 13 ott. (askanews) - Le Forze di difesa israeliane hanno diffuso le immagini del rilascio di alcuni ostaggi tenuti prigionieri a Gaza per oltre due anni. Nei filmati si vedono Avinatan Or, Rom Braslavski, Bar Kuperstein, Evyatar David, David e Ariel Cunio, Gali e Ziv Berman e Segev Kalfon al momento della liberazione. I prigionieri, visibilmente provati, vengono accompagnati dai militari israeliani dopo essere stati consegnati dalle milizie di Hamas lungo il confine.

A Ramat Gan, vicino Tel Aviv, alcuni elicotteri con a bordo gli ostaggi liberati sono atterrati al centro medico Sheba. Gli ultimi venti sopravvissuti israeliani rilasciati dalla Striscia di Gaza sono rientrati in Israele in due distinti gruppi. Sono stati presi in carico dai medici per accertamenti e ricongiungimenti con le famiglie, in un clima di forte emozione e sollievo.

ESTERI
