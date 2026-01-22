ULTIME NOTIZIE 22 GENNAIO 2026

Il ricordo di Donatella Versace: Valentino un genio dal cuore d'oro

Roma, 22 gen. (askanews) - "Valentino è stata la prima persona che ho visto quando mi hanno annunciato che mio fratello era morto, lui e Giancarlo sono venuti subito da me, aveva un cuore d'oro e era un genio". Così Donatella Versace ricorda Valentino, uscendo dalla camera ardente dello stilista.

"Era simpatico, gli piaceva stare bene, divertirsi, soprattutto pensava molto agli altri", ha aggiunto, spiegando che si è vestita di rosso per l'occasione "perché era il suo colore e oggi mi sono vestita di rosso per lui".

