ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Il ricevimento di Trump per Hanukkah alla Casa Bianca

Washington, 17 dic. (askanews) - "Vorrei dedicare un momento per inviare il mio affetto e le mie preghiere all'intera nazione, al popolo australiano e in particolare a tutte le persone colpite dal terribile attacco terroristico antisemita, perché è proprio di questo che si tratta, di un atto antisemita, avvenuto durante la celebrazione dell'Hanukkah a Sydney. Che cosa terribile, davvero terribile". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump agli ospiti durante un ricevimento di Hanukkah alla Casa Bianca.

