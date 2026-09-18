Il retail cambia pelle: l'innovazione riparte da Lissone

Lissone, 18 set. (askanews) - Stesso cuore, nuovo ritmo. Unieuro presenta a Lissone una nuova esperienza d'acquisto dove servizi, tecnologia e consulenza si uniscono ai bisogni delle persone. Al centro del negozio si trova il Client Hub, luogo pensato per fornire assistenza ai clienti a 360 gradi:

"Abbiamo raccolto le esigenze e gli insights dei punti vendita, insieme alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, e abbiamo racchiuso i 25 anni di esperienza di Unieuro in un format nuovo e modulare, in grado di esportare le proprie competenze all'intera rete in modo graduale ed efficiente" ha dichiarato Luigi Fusco, Chief Retail Officer di Unieuro.

Un altro aiuto sarà rappresentato anche dall'intelligenza artificiale, grazie a Miro, assistente digitale sviluppato insieme a Google:

"Questo negozio sarà scalabile come un sito. Quando ci approcciamo a un sito internet, di solito, abbiamo determinate opportunità: poter avere più informazioni, poter essere autonomi e poter navigare. Noi abbiamo voluto accompagnare il cliente nell'esperienza di navigazione del negozio con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. E' una sfida importante e sappiamo essere il primo retail che lo fa in Europa. Ce lo conferma Google" ha aggiunto Fusco.

Tecnologia, ma non solo. Unieuro, infatti, ha deciso di espandere la propria offerta inserendo aree dedicate al fotovoltaico, ma anche al fitness e alla cura della persona:

"E' una scelta che abbiamo già presentato durante l'esplicitazione del nuovo piano industriale Beyond Everyday l'anno scorso. Nasce dall'occuparsi di tutte le categorie con anima tecnologica con i servizi a loro associati. In questo caso vedete un'importante area fitness e non solo, anche della cura della persona, quella che io chiamo longevity. Sta avendo un grande riscontro su tutti i consumatori non solo italiani, ma anche con i colleghi francesi, portoghesi e spagnoli del nostro gruppo che vedono la stessa tendenza. Un'altra grande novità di questo punto è l'area energy, con l'esplicitazione di tutto il mondo del fotovoltaico, con i servizi associati come le pompe di calore. E' un segmento a cui crediamo molto e su cui ci basiamo sulla specificità dell'ultima acquisizione di scopo che abbiamo fatto, che offre poi tutti i servizi di installazione che aiutano il cliente'" ha concluso Bruna Olivieri, Country Manager di Unieuro.

Un nuovo ritmo, per un'esperienza d'acquisto che guarda al futuro e mette il cliente, e i suoi nuovi bisogni, al centro di tutto.