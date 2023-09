Il red carpet degli MTV Video Music Awards, trionfa Taylor Swift

Roma, 13 set. (askanews) - Taylor Swift, Nicki Minaj, Shakira e altre star della musica sfilano sul tappeto rosso della cerimonia degli MTV Video Music Awards 2023 nel New Jersey.

Taylor Swift ha trionfato nella serata in uno stadio di Newark, ottenendo ben quattro premi: miglior canzone, miglior musica pop, miglior regia e miglior video per la sua hit "Anti-Hero". Shakira, invece, ha vinto il Video Vanguard, che riconosce l'innovazione nell'industria discografica audiovisiva. Successo anche per I Maneskin che dopo il riconoscimento lo scorso anno con "I wanna be your slave" come miglior video alternativo, quest'anno hanno ottenuto il premio "best rock" con "The Loneliest".