Il Real Madrid presenta ufficialmente José Mourinho come allenatore

Madrid, 18 ago. (askanews) - Il Real Madrid ha presentato ufficialmente José Mourinho come nuovo allenatore dei Blancos in un evento privato riservato alle istituzioni, a porte chiuse per la stampa. Nella sala riunioni, il presidente del club Florentino Perez ha dato il benvenuto all'allenatore portoghese: il tecnico ha firmato il contratto che lo legherà al club per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. Lo Special One ha ricevuto in omaggio una maglia personalizzata e la riproduzione in miniatura dello stadio Santiago Bernabeu. Per Mou, non è la prima volta sulla panchina dei Blancos, aveva già allenato il Real Madrid dal 2010 al 2013, vincendo un campionato, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola.